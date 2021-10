Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente, gameplay e dettagli

Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente, i remake degli episodi pubblicati originariamente nel 2006 su Nintendo DS, si mostrano con un nuovo video di gameplay e con diversi dettagli spuntati in rete nelle ultime ore.

In uscita su Nintendo Switch il 19 novembre, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente includeranno una funzione di salvataggio automatico, a differenza delle edizioni originali, ma volendo la si potrà disattivare.

La feature Condividi Esperienza farà inoltre il proprio ritorno e riguarderà tutti i Pokémon, ma non potrà essere disattivata, esattamente come accadeva in Pokémon Spada e Scudo (qui la nostra recensione).

Alcuni aggiornamenti focalizzati sulla quality of life vedranno la riproposizione di un'interfaccia che mostri l'efficacia dei tipi di Pokémon in battaglia, nonché le MT a uso singolo ma con la possibilità di ottenerne altre.

Le varie preview disponibili nelle ultime ore si esprimono infine positivamente circa il comparto tecnico di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che pur utilizzando uno stile chibi per i personaggi sembra avvicinarsi al design di The Legend of Zelda: Link's Awakening.