Pokémon Presents: nuovi annunci domani, 26 febbraio; i dettagli

Pokémon Italia, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha svelato ai giocatori dello Stivale che domani, 26 febbraio 2021, andrà in onda un nuovo Pokémon Presents su YouTube, precisamente alle 16:00 (ora italiana). Cosa sarà presentato?

Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali. Come potete vedere in calce, è stato condiviso solo il giorno e l'orario. Ovviamente, con l'arrivo del Pokémon Day il 27 febbraio, ci aspettiamo che Pokémon Company abbia grandi novità per tutti noi. Parlando precisamente del lato videoludico della saga, i rumor e i leak danno oramai per certo l'arrivo di Pokémon Perla e Pokémon Diamante Remake.

Anche volendo prendere per buoni tali informazioni, però, non sappiamo in che modo GameFreak abbia deciso di approcciarsi a una versione Nintendo Switch di Pokémon Perla e Pokémon Diamante. Potrebbe trattarsi di un rifacimento grafico che rimane però fedele in termini di gameplay alla versione originale, oppure potrebbe aver subito una rivoluzione simile a quanto proposto con Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee!.

Per ora si tratta solo di speculazioni, quindi non è molto utile parlarne visto che dovremo attendere solo 24 ore prima di scoprire la verità. Ci aspettiamo anche di vedere qualcosa di Pokémon Unite, il MOBA in stile League of Legends sviluppato da TiMi (Tencent).

Sappiamo inoltre che questo Pokémon Presents durerà circa 20 minuti: ci aspetta quindi un evento abbastanza compatto e denso. Ovviamente seguiremo l'evento su Twitch: potrete farci compagnia per scoprire assieme tutte le novità. Sabato, inoltre, ci saranno alcuni appuntamenti dedicati a Pokémon in occasione del Pokémon Day.

I Pokémon compiono 25 anni, le carte collezionabili sbancano su Twitch.