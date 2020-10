Pokémon Spada e Scudo: col DLC batte il record di Pokémon catturabili senza scambi

Il nuovo pass espansione di Pokémon Spada e Scudo permetterà all'intera serie di battere un record rimasto inalterato negli ultimi sette anni: quello del maggior numero di Pokémon catturabili senza scambi. Curiosi? State un po' a sentire, dati alla mano, cosa accadrà.



Il DLC Le terre innevate della corona è il nuovo pass espansione di Pokémon Spada e Scudo, come saprete: il secondo dopo L'Isola Solitaria dell'Armatura. Non appena sarà rilasciato da Nintendo, permetterà di ottenere sui due titoli della serie principale una base di 620 Pokémon, senza neppure ricorrere a scambi tra Spada e Scudo o con Pokémon Home. Si tratta del più alto numero di mostriciattoli tascabili che - di base - è possibile catturare all'interno di un videogioco ufficiale.



Queste considerazioni provengono dall'attento Joe Merrick, che ha anche notato come in questo modo Le terre innevate della corona batteranno i detentori del record precedente, cioè Pokémon X e Y. Loro risalgono al 2013, quando vennero pubblicati in esclusiva su Nintendo 3DS, offrendo la possibilità ai giocatori di catturare una base di 593 Pokémon senza scambi. Pokémon Sole e Luna invece rimasero a "soli" 561 mostriciattoli.



Una bella collezione, non trovate? Riuscirete a catturarli proprio tutti quanti? Mentre ci pensate, dovreste proprio dare un'occhiata ai nuovi accessori su licenza della Hori: sono tutti a tema Pokémon e per Nintendo Switch.

