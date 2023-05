Pokémon: strade di un quartiere di Las Vegas chiamate come i mostriciattoli di The Pokémon Company

La città di Las Vegas, negli Stati Uniti d'America, avrà presto un nuovo quartiere in cui alcune strade sono state battezzate con i nomi di alcuni celebri Pokémon. Che il successo dei Pokémon fosse immenso era già chiaro ai più, ma ora ne abbiamo un ulteriore conferma.

A svelare la novità è stata Andrea Miller, la construction manager di Harmony Homes LLC, in un'intervista concessa a KLAS 8 News NOW, una TV locale. È stata lei a prendere questa decisione perché: "è davvero molto difficile dare nomi alle strade di questa città."

Miller ha poi spiegato il processo con cui vengono battezzate le strade a Las Vegas: bisogna proporre due nomi per ciascuna via per essere sicuri che abbiano dei nomi completamente originali.

A ispirare la Miller pare che sia stata l'ossessione dei figli per i Pokémon, come spiegato dalla stessa: "Quando sento Jigglypuff, mi viene da ridere." ha detto, per poi aggiungere: "Se quando stai tornando a casa dal lavoro dopo una brutta giornata, devi girare per Jigglypuff Lane, sicuramente ti verrà da sorridere."

Per ora non sono state svelate tutte le strada con i nomi dei Pokémon. Stando a Google Maps però, è già possibile transitare su Snorlax Lane e Squirtle Lane. Altre arriveranno in futuro.