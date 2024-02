Pokémon x Van Gogh: la carta di Pikachu torna e The Pokémon Company punisce i bagarini

Secondo recenti informazioni condivise da PokéBeach, The Pokémon Company starebbe cercando di adottare delle strategie per punire i negozi che hanno cercato di fare bagarinaggio sull'arrivo di nuove scorte delle carte speciali a tema Van Gogh di Pokémon.

PokéBeach scrive: "Ieri il distributore ufficiale di Pokémon, Asmodee, ha contattato i negozi di hobbistica per informarli che riceveranno solo 10 carte promozionali "Pikachu con cappello di feltro grigio". In precedenza Asmodee aveva annunciato che sarebbero state 100 per negozio. L'ordine è arrivato direttamente da The Pokémon Company."

La scelta sarebbe stata presa dopo che online sono apparsi svariate prevendite di carte di Pichachu con cappello di feltro grigio a prezzo maggiorato, messe in circolazione dai negozi che avevano in programma di ricevere tale prodotto e che cercavano di guadagnare il più possibile.

Secondo quanto indicato, The Pokémon Company darà molte più carte alle grandi catene olandesi nelle quali c'è un maggiore controllo e che hanno forse un'idea meno precisa del valore che tali carte possono raggiungere. La carta di Pikachu costa 29.99€, ma online sono già apparse segnalazioni di prevendita anche di 100€ superiori. È credibile che la maggior parte di questa saranno cancellate e rimborsate.

Non è comunque detto che i bagarini vengano fermati, visto che alcuni assaliranno semplicemente le catene più grandi per poi rivendere le carte online.