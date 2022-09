Portal with RTX: video lo confronta con l'originale, mostrando i passi in avanti della grafica

Al GeForce Beyond, Nvidia ha annunciato nuove tecnologie e nuovi progetto videoludici, come Portal with RTX, una versione graficamente potenziata del gioco di Valve. Ora, potete farvi un'idea di quanto la grafica sia migliorata grazie a questo video confronto realizzato da IGN USA.

Il video si basa sulla presentazione di Nvidia, in quanto Portal with RTX non è ancora disponibile. IGN USA ha registrato le parti di gioco che si vedono nel trailer di Nvidia all'interno del titolo originale di Valve, mettendole quindi fianco a fianco in questo filmato.

La differenza tra le due versioni è talmente netta che non è necessario mette in pausa per notare i dettagli. La gestione della luce è completamente nuove e i materiali hanno nuova proprietà di riflessione e rifrazione. Alcuni oggetti di Portal with RTX hanno anche nuove fonti di luce al proprio interno, come ad esempio i cubi e o pulsanti rossi a terra, ora trasparenti. Si aggiungono inoltre le ombre e una maggiore occlusione ambientale che enfatizza le forme degli oggetti.

Per sapere se la qualità di Portal with RTX è effettivamente elevata come sembra, dovremo ovviamente attendere che il gioco venga rilasciato. Vi ricordiamo che sarà pubblicato come un DLC gratuito per chiunque possieda la versione originale. I contenuti ludici non dovrebbero cambiare in alcun modo: si tratta "solo" di un rifacimento grafico. L'uscita è fissata per novembre 2022.