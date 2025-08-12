PS5 a partire da 349€ da gamelife portando la tua PS4: ecco come fare

A cinque anni dalla sua uscita, PlayStation 5 è ormai il punto di riferimento per tutti i giocatori su console. Si tratta di una console ormai matura, con un catalogo di giochi già molto ricco e in continua espansione. Se stavi aspettando il momento giusto per fare il salto di generazione, questo è davvero il momento perfetto.

Come ottenere lo sconto sulla tua nuova PS5

Usufruire di questa promozione è semplice: basta andare in un punto vendita gamelife (sul sito ufficiale puoi trovare quello più vicino a te) con la tua PlayStation 4 usata, completa di cavi, gamepad e fili, e scegliere quale dei due modelli di PS5 portare a casa. Magari aggiungendo uno dei tanti giochi usciti in questi giorni come Mafia Terra Madre (questa è la nostra recensione del nuovo capitolo ambientato in Sicilia) o il secondo capitolo della Saga di Senua (se siete interessati, questa è la recensione).

O, in alternativa, potrete metterla alla prova con la Beta aperta di Battlefield 6: cliccate qui per sapere data e orari di gioco.

Ovviamente il personale del negozio si riserverà di verificare che tutto sia in ordine prima di procedere con lo scambio.

In seguito alla fusione con GameStop, la catena gamelife ha una presenza capillare su tutto il territorio: sicuramente c'è un negozio vicino a voi.