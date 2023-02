Postal 4: No Regerts in arrivo su PS5 e Xbox? Spuntano i Trofei PlayStation

I Trofei PlayStation per la versione PS5 di Postal 4: No Regerts sono spuntati online, il che significa che con ogni probabilità il gioco approderà a breve sulla piattaforma Sony e, immaginiamo, su Xbox Series X|S. Non c'è tuttavia stato ancora alcun annuncio ufficiale.

Disponibile su PC dallo scorso aprile, Postal 4: No Regerts non è stato accolto con grandissimo entusiasmo da parte della stampa internazionale, al punto che gli sviluppatori hanno scherzato sulle recensioni ultra negative ricevute dal gioco.

In effetti parliamo di una serie da sempre parecchio controversa, che non ha mai fatto della qualità il suo punto di forza, mirando più che altro a sorprendere gli utenti con un bizzarro umorismo e una sostanziosa base di ultraviolenza che l'hanno fatta diventare un piccolo fenomeno di culto.

Lo si evince anche dalla nostra recensione di Postal 4: No Regerts che il titolo sviluppato da Running With Scissors non corrisponde propriamente agli standard di questo mercato. L'avete letta?