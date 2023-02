Dark and Darker: la demo Steam giocata da più di due milioni di giocatori

La demo di Dark and Darker, uno sparattutto in prima persona fantasy PvPvE, è stata giocata da più di due milioni di giocatori. Pubblicata su Steam in occasione del recente Next Fest, è stata probabilmente la demo di maggior successo della manifestazione.

Il dato è stato fornito dagli sviluppatori stessi, evidentemente soddisfatti di come è stato accolto il gioco. C'è da dire che la demo in realtà era l'Alpha playtest #4 di Dark and Darker e che il titolo di IRONMACE aveva già convinto molti nei playtest precedenti, per quanto limitati.

Quindi è arrivato su Steam con già una discreta fama da spendere. Comunque sia il successo della demo darà sicuramente i suoi frutti, visto che potrà attirare investimenti e altri giocatori.

Dark and Darker è un FPS dungeon PvPvE adventure fantasy in cui i giocatori esplorano insieme dei dedali, gli ambienti di una cittadella in rovina, pieni di mostri e creature demoniache alla ricerca di tesori. Il sistema di gioco è particolarmente fisico e la difficoltà è molto alta.