PowerNap è un'applicazione che aiuta a tenere aggiornati tutti i giochi per PC

PowerNap: gestisce l'aggiornamento dei giochi mentre dormite

Tasty Delicious Games ha lanciato su Steam un'applicazione che potrebbe rivelarsi davvero utile, soprattutto per chi acquista i suoi giochi PC in più negozi. Si chiama PowerNap ed è pensata per aiutare i giocatori a tenerli aggiornati mentre non è al PC. I client supportati sono Steam, Epic Games Store, Battle.net e Origin.

Le funzioni di PowerNap sono molto semplici, ma sicuramente torneranno utili a più di qualcuno. Intanto consente di lanciare tutti i client in un colpo solo, quindi può mettere in stand by tutti i monitor collegati al PC con la pressione di un singolo tasto e infine, gestisce l'aggiornamento dei giochi spegnendo il PC quando ha finito.

Tra le funzioni aggiuntive ci sono quelle di upload e download dei file molto grossi durante il sonno, con possibile resume in caso di problemi. Inoltre il software si occupa anche di gestire l'attività del disco durante le fasi di aggiornamento.

Se vi interessa, potete seguire PowerNap sulla sua pagina Steam. Attualmente non è ancora disponibile, ma dovrebbe esserlo molto presto.