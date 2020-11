Pre-Black Friday 2020, su Amazon LG OLED BX6 in offerta

Amazon anticipa i prossimi sconti generali in arrivo con una prima mandata di sconti Pre-Black Friday, con promozioni davvero molto interessanti tra cui anche il fantastico TV LG OLED BX6LB a un prezzo speciale.

A partire da oggi e fino al 30 novembre 2020, Amazon propone un'ampia serie di sconti a partire già da questo fine settimana per proseguire poi con la settimana prossima per entrare nel vivo dello spirito del Black Friday. In ogni caso, quella che vi proponiamo qui è già un'offerta veramente molto interessante, che conviene tenere in considerazione se si vuole entrare nel magico mondo dei TV OLED.

C'è da dire che la serie BX è stata superata di recente dalla CX uscita quest'anno e in grado di evolvere la linea sotto diversi aspetti, ma l'OLED BX6 resta comunque un prodotto veramente di grosso calibro, in grado di fornire un'evoluzione sostanziale sul fronte dei display casalinghi.

Troviamo dunque l'LG OLED 55BX6LB da 55 pollici al prezzo di 999 euro invece di 1.199 euro come prezzo standard, oppure la variante da 65 pollici, ovvero l'LG OLED 65BX6LB, al prezzo di 1.799 euro invece di 1.999.

Si tratta, in entrambi i casi, di display 4K basati su tecnologia OLED di LG, con supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos e con processore α7 Gen3 con ThinQ AI. In generale, si tratta di display molto consigliati per la fruizione di contenuti TV e cinematografici grazie alla qualità della resa visiva e cromatica delle immagini, ma particolarmente adatti anche ai videogiochi, con tanto di supporto G-Sync e VRR.