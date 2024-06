La prenotazione di Astro Bot per PS5 è ora disponibile su Amazon Italia a prezzo minimo garantito

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Astro Bot, l'esclusiva PS5 in arrivo il 6 settembre. Il gioco di Team Asobi è in vendita a 70.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione è come sempre a prezzo minimo garantito. Questo significa che se eseguite ora l'ordine, il prezzo che pagherete (al momento della spedizione) sarà pari al prezzo più basso apparso su Amazon. In altre parole, in caso di sconto questo sarà applicato in modo automatico al vostro ordine senza che voi eseguiate alcuna azione o seguiate l'andamento del prezzo. La prenotazione può essere cancellata in qualsiasi momento ed è gratuita.