La prima classifica del 2025 di Steam è dominata da grandi successi dello scorso anno e classici

Il resto della top 10 non offre grandi sorprese ed è popolata da alcuni dei giochi di maggior successo dell'ultimo anno, come EA Sports FC 25 e Call of Duty: Black Ops 6 , rispettivamente al nono e decimo posto della classifica.

SteamDB ha pubblicato la prima classifica settimale del 2025 dei giochi e hardware più venduti sullo store di Valve . Il podio include gli stessi nomi dell'ultima volta, ma con posizioni differenti: Path of Exile 2 viaggia come un treno e conquistato la vetta superando Steam Deck, mentre Helldivers 2 è rimasto saldo in terza posizione, sulla lunga scia dell'entusiasmo dell'ultimo aggiornamento maggiore.

Nessuno scossone, in attesa delle prime uscite del 2025

Troviamo anche molti "classici" usciti negli anni precedenti e che tutt'oggi mantengono alti numeri di vendita su Steam, in questo caso specifico ulteriormente potenziati dalle offerte lanciate con i Saldi Invernali della piattaforma rimasti attivi fino al 2 gennaio, come ad esempio Elden Ring, Baldur's Gate 3 e Cyberpunk 2077, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto. Ovviamente per vedere degli importanti scossoni bisognerà attendere le prime uscite di spessore del 2025, come Assetto Corsa EVO.

Due Helldivers si abbracciano

Di seguito la top 10 di Steam relativa alla settimana del 31 dicembre 2024 - 7 gennaio 2025:

Path of Exile 2 Steam Deck Helldivers 2 Elden Ring Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Call of Duty GTA 5 EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6

Rimanendo in casa Valve, in occasione del CES 2025 di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato l'arrivo su Steam Deck dell'app nativa del servizio di cloud gaming GeForce NOW.