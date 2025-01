PlayStation Store, Sconti di Gennaio: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Gli Sconti di Gennaio sul PlayStation Store sono stati rilanciati da Sony, che ha aggiunto tante nuove offerte sui giochi PS4 e PS5 di cui potremo approfittare fino al 17 gennaio. C'era un modo migliore di questo per dare il benvenuto al nuovo anno? E, soprattutto, quali sono gli affari da non perdere? Dall'azione frenetica e spettacolare di Stellar Blade agli impegnativi scontri di Remnant 2, dagli inquietanti misteri di Control e di Alan Wake Remastered alla straordinaria convenienza di Titanfall 2, passando per esperienze diverse come Nobody Saves the World e Thank Goodness You're Here, ecco i nostri suggerimenti.

Stellar Blade Fanservice o meno, Stellar Blade ha dimostrato di essere un action game assolutamente solido e spettacolare, capace di portare sullo schermo combattimenti frenetici e di accompagnare queste entusiasmanti sequenze con un comparto narrativo sorprendentemente profondo, abbinato a un'ambientazione post-apocalittica dotata di un inaspettato spessore. Chiaramente ispirato alle opere di Yoko Taro con la serie NieR, il gioco racconta la storia di Eve, una straordinaria guerriera incaricata di abbattere le pericolose creature chiamate Naytiba e salvare ciò che resta del mondo, muovendosi all'interno di ampie mappe aperte e cimentandosi con missioni man mano più complesse e sfaccettate, che non mancheranno di sorprenderci. Sarete dunque felici di sapere che con gli Sconti di Gennaio il gioco sviluppato da Shift Up torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, ovverosia 59,99€ anziché 79,99€: una riduzione del 25% che rende senza dubbio più accessibile questa esperienza, specie per chi pensava di effettuare l'acquisto già al lancio ma ha dovuto rimandare. Non siete ancora convinti? Be', allora date un'occhiata alla nostra recensione di Stellar Blade.

Remnant 2 Altro giro, altra grande sorpresa: pur potendo partire dalle già solide basi del primi capitolo, Remnant 2 è riuscito a mettere sul tavolo elementi davvero convincenti, arricchendo in maniera sostanziale la formula messa a punto da Gunfire Games e sfruttando in maniera davvero efficace gli elementi procedurali degli scenari, che cambiano in ogni missione. Una sequenza di combattimento di Remnant 2 Il risultato è uno sparatutto in terza persona con elementi roguelike e ruolistici, caratterizzato da atmosfere inquietanti e da un'ambientazione che coglie ogni possibile occasione per raccontarsi, contribuendo ad aumentare il coinvolgimento fra un combattimento e l'altro mentre facciamo crescere i nostri personaggi. Ebbene, anche il titolo prodotto da Gearbox Software torna disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre, 24,99€ anziché 49,99€ che tagliano esattamente a metà la somma richiesta per lanciarsi in questa avvincente avventura, da soli o in cooperativa con gli amici. Volete saperne di più? Andate a leggere la nostra recensione di Remnant 2.

Alan Wake Remastered e Control Ultimate Edition Di recente Sam Lake ha parlato del Remedy Connected Universe e di come abbia appena cominciato a dare i propri frutti. Se tuttavia non siete ancora entrati in contatto con l'universo narrativo creato dal team di sviluppo finlandese, ecco la vostra occasione: Alan Wake Remastered e Control Ultimate Edition sono in offerta e non hanno mai toccato un prezzo più basso di questo su PS Store. Jesse Faden affronta uno dei nemici di Control L'edizione rimasterizzata dell'action shooter con protagonista lo scrittore maledetto Alan Wake, alle prese con l'oscurità che domina Bright Falls, può essere vostra per 7,49€ anziché 29,99€, dunque con una riduzione pari al 75%, mentre l'avventura di Jesse Faden nella sede centrale del Federal Bureau of Control viene via a 7,99€ anziché 39,99€, in questo caso con uno sconto dell'80% che vi lascia ben poche scuse per non procedere all'acquisto.

Titanfall 2 In attesa di capire se Respawn Entertainment realizzerà o meno un nuovo capitolo della serie, Titanfall 2 è disponibile con gli Sconti di Gennaio ad appena 1,99€ anziché 19,99€: una riduzione del 90% che consente allo sparatutto robotico di toccare il suo minimo storico su PlayStation Store e azzera qualsiasi motivo per non far vostro il gioco immediatamente. Un Pilota e il suo Titan in Titanfall 2 Rispetto al primo episodio, che si focalizzava unicamente sul multiplayer competitivo, questo seguito è infatti dotato anche di una coinvolgente campagna in single player che racconta le peripezie di un Pilota e del suo Titan, dotato di un'intelligenza artificiale talmente sofisticata da fare in modo che i due stabiliscano un vero e proprio rapporto di amicizia: ne abbiamo parlato nella recensione di Titanfall 2.