Prime Day 2023: Apple 2021 iPad Pro da 11 pollici e 2 TB in sconto al minimo storico su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un Apple 2021 iPad Pro da 11 pollici e 2 TB di terza generazione. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 900€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.900,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple 2021 iPad Pro di terza generazione propone uno schermo LiquidRetina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P. La fotocamera frontale TrueDepth dispone di ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti. La batteria promette 24 ore di utilizzo. È compatibilità con ApplePencil (2ª generazione), MagicKeyboard e SmartKeyboardFolio.