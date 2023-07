Prime Day 2023: Google Pixel 7 e 7 Pro in sconto al minimo storico su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 7. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 140€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 899€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 7 Pro ha uno schermo da 6.7 pollici. Dispone di una RAM da 12 GB. La fotocamera di Google Pixel 7 Pro è da 12,2 MP. La batteria promette 24 ore di utilizzo. Misura 16.3 x 7.66 x 0.87 cm e pesa 210.5 grammi. Google Pixel 7 dispone di uno schermo da 6.3 pollici, mentre 7 Pro ha uno schermo da 6.7 pollici. Il modello base dispone di 8 GB di RAM. La fotocamera è da 8 MB.