Prime Gaming: Blasphemous tra i giochi gratis di marzo 2021

Disponibili i giochi gratis di marzo 2021, tra i quali Blasphemous, per gli abbonati a Prime Gaming, il servizio legato a Twitch che premia i suoi utenti con tanti oggetti bonus per i titoli più giocati e che regala mensilmente dei giochi completi, naturalmente per PC.

L'offerta di questo mese è particolarmente ghiotta, proprio per la presenza di Blasphemous. Qualcosa d'interessante c'è anche tra gli altri titoli: Bomber Crew Deluxe Edition, Sky Drift, Boomerang Fu e Tengami.

Considerando che Prime Gaming si ottiene anche con un semplice abbonamento ad Amazon Prime, non c'è davvero di che lamentarsi dei regali.

Giusto ieri la software house di Blasphemous ha festeggiato il milione di copie vendute con un simpatico video realizzato dall'intero team. Rileggiamo anche la descrizione ufficiale del gioco:

Una terribile maledizione si è abbattuta sulla terra di Cvstodia e sui suoi abitanti - è conosciuta come Il Miracolo.

Gioca nei panni del Penitente, unico sopravvissuto al massacro del "Dolore Silenzioso". Intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita, spetta a te liberare il mondo da questo terribile destino e raggiungere l'origine del tuo tormento.

Esplora questo angosciante mondo di religioni contorte e scopri i suoi numerosi segreti nascosti nel profondo. Usa combo devastanti ed esecuzioni brutali per colpire orde di mostri grotteschi e boss titanici pronti a farti a pezzi. Trova ed equipaggia reliquie, rosari e preghiere che invocano i poteri dei cieli per aiutarti a compiere la tua missione e rompere la tua dannazione eterna.