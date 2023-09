Princess Peach: Showtime! per Nintendo Switch: prenotazione Amazon disponibile, ecco prezzo e data

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di Princess Peach: Showtime! per Nintendo Switch. Il gioco costa 59.99€ e la data di uscita è fissata per il 22 marzo 2024. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero il prezzo che pagherete sarà pari al prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. In altre parole, se fate l'ordine, in caso di sconto questo si applicherà automaticamente alla vostro prenotazione senza che dobbiate fare alcunché. In caso il prezzo risalga, voi manterrete il prezzo scontato migliore. Il preordine è gratuito e può essere cancellato prima della spedizione in qualsiasi momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Princess Peach: Showtime! è una nuova avventura dedicata alla Principessa Peach del mondo di Super Mario. La donna deve avventurarsi su un palco teatrale e sconfiggere una serie di nemici sfruttando diversi costumi di scena che le danno poteri unici, come quelli da cuoca, spadaccina ed esperta di arti marziali.