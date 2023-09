Cyberpunk 2077 contiene uno sparatutto retrò completo sotto forma di minigioco, legato a un mistero

Nel messaggio si parla di una vecchia sala giochi, ma molti hanno visto nel codice un riferimento diretto a The Witcher 3. Comunque sia, Arasaka Tower 3D , questo il nome del minigioco, può essere trovato dentro a una chiesa vicina alla Protein Farm, nell'area delle Badlands. All'apparenza è un mero clone di Wolfenstein 3D, ma evidentemente deve avere un qualche scopo ben preciso.

Tra versione 2.0 e lancio dell'espansione Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 è stato arricchito da molte nuovo easter egg, compreso un minigioco retrò ispirato a Wolfenstein 3D . Sì, c'è un FPS completo dentro il titolo di CD Projekt Red, che oltretutto sembra essere collegato al codice FF:06:B5, mistero ancora non risolto scoperto leggendo un messaggio di TyRo/\/\aNtA a Polyhistor, che si può trovare in uno dei terminali del gioco.

Il mistero si infittisce

Chi riuscirà a risolvere il mistero FF:06:B5?

Il collegamento con il mistero FF:06:B5 è stato scoperto compiendo alcune azioni specifiche all'interno di Arasaka Tower 3D: aspettando che il timer arrivi a 270 secondi nella stanza dei server 971229, sblocca un piano segreto al livello -10, dove si trovano alcuni codici QR. Mettendoli insieme e usandoci sopra dei codici di correzione, chiamati Reed-Solomon, i giocatori hanno scoperto del codice Python per il gioco Tic-Tac-Toe da giocare contro l'IA, che pare non possa essere battuta. Qui le ricerche si sono arenate, anche se il riferimento punta a Solomon Reed, il personaggio interpretato dall'attore Idris Elba in Phantom Liberty. Staremo a vedere cosa uscirà fuori.

