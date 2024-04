Project Awakening non è stato cancellato: CyGames lavora ancora allo spettacolare fantasy

Ricordate Project Awakening? Si tratta di uno spettacolare gioco presentato da CyGames nel lontano 2016, di cui non si è più visto nulla da tre anni a questa parte ma che a quanto pare non è stato cancellato, con il team che sta continuando a lavorarci, in base a quanto riferito di recente.

Considerando che sono passati otto anni dal suo primo annuncio, pensare a una possibile cancellazione del progetto è piuttosto naturale, ma proprio oggi l'account X ufficiale del gioco è tornato attivo con un messaggio, con il quale il team ha confermato di essere ancora al lavoro su Project Awakening, sebbene mantenendo uno stretto riserbo sulle operazioni.



"Ciao, il nostro team ha dei messaggi importanti per voi", si legge nel post pubblicato su X. "1. Il nostro gioco non è stato cancellato! 2. Stiamo lavorando duramente dietro le quinte per portarvi la migliore esperienza possibile. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti al riguardo nei prossimi mesi, grazie per il visto supporto continuativo!"