Project: Ragnarok, nuovo trailer per l'action RPG tripla A di NetEase

Project: Ragnarok torna a mostrarsi con un nuovo trailer, che consente di vedere qualche nuovo scorcio di questo interessante action RPG tripla A di NetEase, destinato a fondere insieme diverse caratteristiche, andando dallo strategico al MMORPG.

Annunciato lo scorso anno con un trailer che ha destato un notevole interesse, si tratta di un gioco in crossplay tra PC e piattaforme mobile, che dunque presenterà probabilmente una visualizzazione un po' diversa per le varie piattaforme in questione.

Come fa pensare anche il titolo, Project: Ragnarok dovrebbe riferirsi alla tradizione mitologica nordica, anche se lo stile sembra riprendere piuttosto il fantasy filtrato secondo l'ottica puramente orientale. La storia, in ogni caso, parla di un mondo dilaniato dalla guerra continua di nove razze diverse che cercano di lottare contro la distruzione, ovvero il Ragnarok, appunto.

Il gioco si presenta inoltre come un open world caratterizzato da ampi spazi aperti nei quali muoversi liberamente, come risulta anche dagli scorci di gameplay visibili nel trailer, con tanto di possibilità di arrampicarsi su pareti e lanciarsi nel vuoto, volando e planando.

Per il resto, non ci sono ulteriori delucidazioni su Project: Ragnarok, ma seguiremo con interesse eventuali informazioni da parte di Netease su questo action RPG open world che, per il momento, sembra destinato a PC, Android e iOS.