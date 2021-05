Xbox: svelato un easter egg rimasto sepolto per vent'anni

Uno sviluppatore che ha lavorato all'Xbox originale ha contattato la testata Kotaku per svelare l'esistenza di un easter egg della console, rimasto nascosto per vent'anni. L'uomo, che è voluto rimanere anonimo ma ha permesso a Kotaku di verificare la sua identità, ha spiegato anche come attivarlo, così che finalmente il mondo possa vederlo.

L'easter egg è nascosto nella dashboard e mostra una schermata di crediti rimasta sconosciuta fino a oggi. Lo sviluppatore stesso ha dichiarato che non si aspettava che l'easter egg fosse trovato, a meno di un furto del codice sorgente o di ingegneria inversa sulla dashboard.

La schermata dei crediti dell'easter egg rimasto sepolto per vent'anni

L'easter egg funziona più o meno allo stesso modo del cosiddetto "main", un altro easter egg conosciuto da tempo: bisogna andare nel menù di ripping dei CD audio e fare quanto segue (prima di proseguire andate nel menù con le info di sistema per vedere il prima e il dopo dell'attivazione dell'easter egg):