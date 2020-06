PS Now: forse Dishonored 2 e Prey a giugno

A quanto pare a giugno 2020 gli abbonati al servizio di giochi in streaming PS Now potranno giocare a Dishonored 2 e Prey, due famosi titoli di Arkane Studios, annoverati tra i migliori della generazione attuale. Si tratta di un'iniziativa legata probabilmente ai vent'anni dello sviluppatore appena festeggiati.

La notizia si è appresa da fonte certa, ossia il PlayStation Blog giapponese, in cui si parla anche di altri titoli in arrivo sempre questo mese. PlayStation Now va quindi arricchendosi di titoli prestigiosi di ultima generazione. Sempre a giugno il servizio si arricchirà di Metro: Exodus, che sarà disponibile fino al 30 novembre 2020. Altre aggiunte, in questo caso fisse, saranno: 11-11: Memories Retold; UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st] e Rabbi x Rabbi -Puzzle Out Stories-. Considerate che alcun giochi potrebbero essere diversi in occidente, viste le differenze di gusto dei vari territori.

Comunque sia, in totale PS Now riceverà almeno sei giochi. Non male davvero. A questo punto non manca che la conferma di Sony per i mercati USA ed europeo. Per saperne di più su Dishonored 2 e Prey leggete il nostro recente speciale sui vent'anni di Arkane Studios.