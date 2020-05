Arkane Studios, venti anni di grandi giochi

Arkane Studios fu fondata ufficialmente a Lione nel 1999 da Raphaël Colantonio e da altre dieci persone. La storia della compagnia affonda però le sue radici in un'epoca precedente, almeno idealmente. Colantonio iniziò la sua carriera lavorando per la divisione francese di Electronic Arts nella sezione del controllo qualità. Erano i primi anni novanta e ottenne il lavoro senza nemmeno essersi proposto per l'assunzione.

Infatti, quando aveva risposto a un questionario di una rivista di videogiochi francese, pensava di stare partecipando a un concorso che aveva come premio un viaggio negli studi di Origin Systems in Texas, per provare Ultima VIII. Il concorso era però falso e serviva solo per trovare persone competenti da inserire nell'organico di EA Francia. Colantonio si trovava bene in Electronic Arts ed era innamorato dei giochi di Origin Systems, in particolare i due Ultima Underworld, sviluppati da quella Looking Glass che figlierà gente del calibro di Paul Neurath, Dough Church, Warren Spector e Ken Levine.

Nel 1997 però qualcosa era andato inevitabilmente perduto. L'avvento di PS1 aveva modificato la visione commerciale di EA, che divenne sport centrica, sacrificando tutti gli altri generi e tutti gli studi che non si occupavano di titoli sportivi. Se vogliamo fu il successo di giochi come FIFA o Madden sulla console di Sony a rendere eliminabili senza rimorsi studi storici come Origin e Westwood... ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Colantonio comunque non amava l'atmosfera che si era creata e non amava particolarmente i giochi sportivi, per questo decise di staccarsi da EA. Dopo un brevissimo periodo in Infogrames, dove fece da producer al gioco dei Puffi per PS1, decise di fondare uno studio tutto suo.

Per trovare i soldi necessari si rivolse a suo zio, un uomo d'affari molto pragmatico, come ha avuto modo di raccontare lo stesso Colantonio in un'intervista a Polygon: "Non credeva nei sogni. Credeva che 1+1=2. Se fai delle pizze, allora puoi venderle." Lo zio vide del potenziale nel progetto di Raphaël e gli accordò un finanziamento, che gli consentì di portare avanti il suo sogno e avviare il suo primo progetto: il gioco di ruolo d'azione 3D in prima persona Arx Fatalis, esponente di pregio del genere che oggi definiremmo degli immersive sim.