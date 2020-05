Project xCloud ottiene altri 5 giochi da utilizzare in cloud gaming, con un'esclusiva Microsoft recente

Tra i titoli in questione c'è anche una novità molto recente, ovvero Ori and the Will of the Wisps , lo splendido action adventure in stile metroidvania di Moon Studios, che essendo una produzione esclusiva Microsoft ha ovviamente trovato la strada per xCloud molto presto dopo la sua uscita su piattaforme standard.

Project xCloud ingrandisce ancora il suo catalogo di titoli utilizzabili con altri 5 giochi aggiunti nelle ore scorse da Microsoft, fruibili dunque in cloud gaming su piattaforme mobile Android , con quelle iOS ancora in fase di testing preliminare.

Project xCloud è attualmente in fase di beta test esteso: l'accesso è gratuito ma a numero chiuso, per candidarsi è sufficiente compilare il form presente a questo indirizzo e si può essere selezionati per entrare a far parte del periodo di prova, che consente l'accesso libero a tutti i giochi del catalogo, attualmente già più di 50.

Le registrazioni sono aperte anche in Italia per la preview, mentre attendiamo di capire come Microsoft avrà intenzione di consentire l'accesso al servizio una volta che sarà in forma definitiva. Phil Spencer ha comunque fatto capire che Project xCloud si unirà a Xbox Game Pass nel 2020, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.