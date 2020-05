Fortnite, dopo Tenet Epic Games tornerà con nuovi trailer

Come saprete la settimana scorsa Epic Games ha dedicato ampio spazio a Tenet su Fortnite Capitolo 2: i giocatori hanno potuto gustare per la prima volta un trailer in anteprima, nello specifico quello dedicato al prossimo film di Christopher Nolan. Pare che l'iniziativa non sia destinata a rimanere un unicum presso i posteri.

Dopo quello di Tenet, insomma, Epic Games tornerà con nuovi trailer e li proporrà ancora su Fortnite Party Reale, la nuova modalità di gioco introdotta più come spazio sociale (piattaforma social, insomma) che come modalità di gioco vera e propria da affiancare a Salva il Mondo, Battaglia Reale e Creativa. Non si tratta solo di una considerazione intuitiva, sottolineata tra le altre da alcune dichiarazioni di Donald Mustard e dalla redazione di Indiewire, ma dell'evoluzione stessa del mercato dell'intrattenimento negli ultimi anni.

"L'industria dei videogames è gigantesca, e attira tempo e attenzione della gente, soprattutto dei giovani adulti, verso i quali sono indirizzati iniziative come questa" ha dichiarato l'analista Rob Breslau. "In verità l'industria del cinema ha un approccio ancora molto all'antica alle cose (...) rilasciare un trailer su Fortnite aiuta molto nella riuscita di un programma pubblicitario, è un modo nuovo di presentare per la prima volta qualcosa, ed estende anche le fila del possibile pubblico".

In qualche modo l'arrivo di trailer su Fortnite Capitolo 2 era stato previsto lo scorso anno anche dal CEO Reed Hastings, secondo il quale Fortnite sarebbe diventato a breve il principale competitor di Netflix. Un videogioco, e non piattaforme di streaming video: "Noi siamo in competizione (e stiamo perdendo) più con Fortnite che con HBO".

E voi, lettori di Multiplayer.it, avete visto il trailer di Tenet su Fortnite? Vedrete anche i prossimi? O semplicemente attendete che vengano caricati e resi disponibili altrove?