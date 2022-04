PS Plus e Now, rinnovo via card bloccato: Sony comunica fino a quando, con nuove FAQ

Con il prossimo arrivo di PlayStation Plus Premium, diversi utenti hanno cercato di sfruttare la conversione al nuovo abbonamento accumulando carte prepagate di PlayStation Plus o Now, ma Sony ha bloccato il riscatto di questi codici, confermando questo periodo di pausa anche attraverso alcuni dettagli aggiunti alle FAQ aggiornate che specificano quando i voucher potranno essere nuovamente utilizzati.

La parte delle FAQ aggiornata è al momento visibile sulla pagina ufficiale in inglese del PlayStation Plus, mentre non risulta ancora in quella in italiano, anche se si suppone che il regolamento sia lo stesso per tutte le aree geografiche.

PlayStation Now e PlayStation Plus, i due loghi

Di fatto, Sony ha confermato il blocco dei rinnovi via card o voucher ma specificando che questo durerà fino alla conclusione del periodo di abbonamento in corso per l'utente o dalla data di avvio del nuovo PlayStation Plus a tre livelli, ovvero il 22 giugno 2022 in Italia, a seconda di quale delle due cose avvenga prima.

Come avevamo visto ieri, Sony ha bloccato la procedura di rinnovo dell'abbonamento attraverso il riscatto di voucher per PlayStation Plus e PlayStation Now, impedendo in questo modo l'accumulo di mesi di abbonamento. Quando Sony ha comunicato che l'abbonamento a PlayStation Now si sarebbe convertito automaticamente a PlayStation Plus Premium, si è creato una sorta di "loophole" nel sistema che ha invogliato subito gli utenti, considerando che il nuovo abbonamento costa il doppio di PS Now.

L'affare era facilmente intuibile: accumulare mesi di PlayStation Now al suo prezzo standard per poterlo poi convertire direttamente in PlayStation Plus Premium con un notevole risparmio, ma Sony ha bloccato tutta la procedura impedendo di effettuare l'accumulo.

Fino a quando durerà il blocco nell'utilizzo dei codici prepagati? Traducendo dalle FAQ ufficiali inglese, possiamo leggere questo: "Se avete attualmente un abbonamento a PlayStation Plus o PlayStation Now, a causa dei cambiamenti che stiamo facendo al servizio prima del lancio, non sarete in grado di riscattare il codice voucher per tali servizi finché il vostro abbonamento attuale non si esaurisce e si disattiva, o finché il nuovo servizio PlayStation Plus viene lanciato nella vostra area, a seconda di ciò che avviene prima tra le due cose. È assicurato che il voucher è ancora valido".