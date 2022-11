PS Plus Extra è stato creato come raccolta dei "migliori giochi" a partire da PS Now, per Yoshida

Durante un'intervista con MCV, il boss della divisione indie di Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida, ha descritto la nascita di PS Plus Extra come una sorta di "raccolta dei migliori giochi" per gli utenti PlayStation, partire da quelli presenti in PS Now.

Ricordiamo che PS Plus Extra è il secondo livello del servizio di abbonamento di Sony e offre non solo giochi gratuiti per PS4 e PS5 su base mensile, ma anche una serie di titoli aggiuntivi in sostituzione dell'ormai dismesso PS Now. Non è incluso per l'accesso alla versione cloud (caratteristica esclusiva del livello Premium).

Precisamente, Yoshida ha detto: "Quando siamo passati dal vecchio PS Plus al nuovo PS Plus, abbiamo esaminato l'intero catalogo di giochi che erano inclusi in PS Now e non ci siamo limitati a spostarli in PS Plus Extra, ma abbiamo rivisto completamente l'elenco e abbiamo cercato di creare una raccolta di giochi di alta qualità, dai titoli indipendenti a quelli AAA. Credo quindi che oltre 100 giochi di alta qualità siano ora disponibili nel livello PS Plus Extra".

Shuhei Yoshida

Interpretando quanto detto da Yoshida, questo servizio quindi può servire anche come punto di riferimento per i nuovi giocatori PlayStation che vogliono vedere quanto di interessante vi è sulla piattaforma, tutto in un solo posto.

Voi che ne pensate? Credete che PS Plus Extra sia un buona raccolta? Vi ricordiamo anche che da oggi è attivo uno sconto del 25% sui vari livelli di abbonamento.