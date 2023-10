PS Stars: la campagna di Sony si amplia a ottobre con nuovi collezionabili e sfide

Sony ha svelato i dettagli dei contenuti di PlayStation Stars di ottobre 2023, tra collezionabili e campagne di gioco. Vediamo tutti i dettagli.

Iniziamo con i sei collezionabili che potranno essere ottenuti a ottobre. Sony ha svelato che vi saranno delle campagne speciali dedicate ai giocatori di Genshin Impact 4.1, che dovranno solo completare per sbloccare i collezionabili. Il quarto collezionabile è invece dedicato ad Alan Wake 2 e basterà avviare il gioco quando sarà disponibile. Il quinto si otterrà ottenendo il trofeo Rotolo del trionfo turbinante in Monster Hunter Rise (dal 5 ottobre). Il sesto sarà sbloccato con il trofeo Araldo del Frammento Godrick in Elden Ring (dal 26 ottobre).

A questo si sommano i punti in regalo per i giocatori di PS Plus Extra e Premium che avvieranno uno dei seguenti giochi tramite il catalogo: Friday the 13th, Inscryption, Doom Eternal, Resident Evil 7: Biohazard, The Evil Within e Days Gone. Al primo avvio durante il mese di questi giochi si otterranno 50 punti.