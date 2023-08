PS4 e Xbox One: nonostante la voglia di next gen, gli sviluppatori non le mollano

A quasi tre anni di distanza dall'introduzione di PS5 e Xbox Series X|S sul mercato, la transizione generazionale sembra sia ancora in atto. In effetti, risulta difficile escludere PS4 e Xbox One dal panorama videoludico attuale, considerando che anche molti giochi attualmente in sviluppo usciranno comunque su tali piattaforme, cosa che rende l'ottava generazione una delle più longeve viste finora. Uscite entrambe nel 2013, le due console in questione sono ancora vive e vegete a 10 anni di distanza, cosa che è piuttosto in linea con quanto fatto anche con altre generazioni di successo in passato, ma forse non con questa costanza e regolarità. Proprio quando si pensava che alcuni titoli semplicemente non potessero uscire sulle macchine precedenti, infatti, ecco invece spuntare la versione apposita: nelle ore scorse è stata confermata l'esistenza di Star Wars Jedi: Survivor su PS4 e Xbox One, anche se ancora senza tempistiche precise.

La questione fa tornare in mente gli annunci a sorpresa di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West anche su PS4 nonostante il "crediamo nelle generazioni" proferito con grande sicurezza da Jim Ryan, o la successiva ammissione che anche Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok sarebbero arrivati sulla console di generazione precedente. In tutti questi casi, il motivo è chiaro: non puoi abbandonare a cuor leggero la possibilità di proporre un gioco a una platea potenziale di più di 150 milioni di utenti, tra PS4 e Xbox One. Le eventuali difficoltà tecniche richieste per l'ottimizzazione o la rimozione di alcune caratteristiche non sono nulla rispetto ai guadagni che un pubblico del genere potrebbe consentire, dunque almeno finché le console di attuale generazione non saranno diffusissime, continueremo probabilmente a vedere port di giochi cross-gen. Certo, c'è anche la possibilità che alcuni progetti siano talmente sofisticati e avanzati da non essere possibili su PS4 e Xbox One, ma praticamente ancora non abbiamo visto nulla che non potrebbe essere in qualche modo adattato anche per queste.