Diablo 4: annunciata la data di uscita della patch 1.1.1 e le note ufficiali

Blizzard ha annunciato la data di uscita della patch 1.1.1 di Diablo 4 , l'atteso aggiornamento che apporterà alcuni buff per Incantatore e Barbaro oltre ad altre modifiche chieste dai giocatori. Il lancio è fissato per martedì 8 agosto 2023 .

Novità per Incantatore e Barbaro e non solo

Dalle note ufficiali apprendiamo che sono stati apportati dei cambiamenti per tutte le classi di Diablo 4. Il focus degli sviluppatori tuttavia è stato maggiormente per Incantatore e Barbaro.

Nello specifico per l'Incantatore, gli sviluppatori puntano a "migliorarne la sopravvivenza nelle fasi di gioco avanzate, principalmente con migliorie per il Tabellone Eccellenza" e aggiustare alcune meccaniche della classe per evitare l'effetto "Kiss-Curse" in cui il giocatore guadagna potere in alcuni ambiti perdendone in altri.

Per il Barbaro l'obiettivo è quello di aumentare la generazione di Furia tramite le abilità base e aumentare il potere dei suoi oggetti unici per rendere più prestante questa classe nell'endgame.

La patch 1.1.1 di Diablo 4 inoltre aumenterà la salute dei boss sopra al livello 60 nelle Spedizioni da Incubo e nelle Maree Infernali. In compenso ora è più probabile ottenere bottino raro da questi nemici e da alcuni eventi.

Verrà aggiunta anche una pagina per l'inventario condiviso e il numero massimo di Elisir passerà da 20 a 99, mentre il costo per il respec di punti abilità ed eccellenza è stato ridotto in maniera proporzionale rispetto al livello. (Es. -12% al livello 50 e -30% al livello 80). Ci sono anche numerose correzioni di bug più e meno noti e altri problemi, di cui trovate tutti i dettagli nelle note ufficiali.