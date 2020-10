PS4: diversi giochi di Sony stanno ricevendo aggiornamenti in vista di PS5

Diversi utenti stanno segnalando che alcuni dei giochi first party di Sony per PS4 stanno ricevendo degli aggiornamenti definiti "misteriosi". Questi update, infatti, stanno arrivando dopo anni di inattività e oltretutto sono pubblicati con note di rilascio particolarmente povere di dettagli. Quello che si sospetta è che quindi questi aggiornamenti siano legati all'arrivo di PS5 e consentiranno di smussare quei problemi di compatibilità che sono emersi durante i test interni.

Oltre a giochi che è "normale" che ricevano nuovi update, come Marvel's Spider-Man, è più strano veder arrivare nuovi aggiornamenti per God of War 3 Remastered, rifacimento del 2015 del terzo capitolo delle avventure di Kratos, God of War (2018), Astro Bot Rescue Mission e molti altri. Giochi che da tempo non ricevevano più aggiornamenti. Adesso che abbiamo scoperto che la retrocompatibilità di PS5 è ufficiale, questi update assumono maggior senso. Si tratta, con ogni probabilità, di ottimizzazioni pensate per PS5 per sfruttarne appieno il potenziale o per evitare eventuali problemi di compatibilità del gioco, dei salvataggi o dei contenuti aggiuntivi.

Si tratta, quindi, di operazioni di routine in vista dell'arrivo della nuova console, che porterà con sé un nuovo PlayStation Store integrato nell'interfaccia e accessibile senza attese, oltre che miglioramenti ad alcuni giochi ben precisi, come Ghost of Tsushima, attraverso il Game Boost.