PS4 e politica: ex segretario della Casa Bianca USA acquista un controller taroccato e accusa la Cina

PlayStation 4 al centro di un caso internazionale che rafforza l'attuale clima di tensione tra USA e Cina, nientemeno, a causa di un controller PS4 falso e non funzionante acquistato da Ari Fleischer, ex segretario della Casa Bianca, il quale ha pubblicato su Twitter un messaggio caratterizzato da grandi contenuti politici.

"Un'altra ragione per non fidarsi della Cina: ho comprato ai miei figli una PS4 e poi un secondo controller da Amazon. Il controller era made in China naturalmente e non funziona. Non ha mai funzionato, è spazzatura". Al di là del fatto che il caso faccia già piuttosto ridere per il soggetto scelto e assurto a materia di disquisizione sulla fiducia tra nazioni, si rilevano anche altre incongruenze in tutta la questione, che dimostrano come probabilmente Fleischer non sia stato molto attento ai propri acquisti.

Il controller dello scandalo, illustrato nella foto a corredo del messaggio, appare infatti chiaramente falso, una sorta di bootleg a forma di DualShock 4 ma fondamentalmente diverso, dunque probabilmente anche incompatibile con PS4. La cosa risulta evidente anche solo dalla configurazione dei simboli sui tasti, e sarà stata probabilmente rimarcata anche dal nome e dalla confezione utilizzata.

Come fa notare la rivista Vice, per incappare in un errore del genere bisogna peraltro andarselo a cercare in maniera attiva: Amazon solitamente rimanda direttamente all'acquisto di accessori ufficiali in collegamento con la console e in questo caso particolare il controller acquistato da Fleischer risulta segnalato su Amazon USA come "Wireless Controller Remote for PS4 - JUEGO Control Joystick for Sony Playstation 4 with Double Shock", con la descrizione che peraltro riferisce chiaramente che non si tratti di un controller PS4 ufficiale.

È abbastanza evidente che l'ex-segretario alla stampa di Bush stesse semplicemente cercando l'offerta più a buon mercato e in tutto questo risulta ancora più ilare la ricerca dell'accusa politica alla Cina e ai prodotti made in China (quali sono peraltro la stragrande maggioranza di tutti i prodotti di elettronica) attraverso questo goffo espediente.

Ovviamente, la questione si inserisce all'interno dell'attuale clima politico che vede gli USA in netto contrasto con la Cina, prima dal punto di vista commerciale (come emerso chiaramente con il famoso caso del ban a Huawei) e ora anche per quanto riguarda la pandemia da coronavirus, utilizzata spesso dal presidente Trump per rimarcare l'inaffidabilità del paese asiatico.