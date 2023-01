PS5 è disponibile su Amazon Italia oggi, 26 gennaio: in bundle con God of War Ragnarok

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare una PS5 in bundle con God of War Ragnarok. Il prezzo è 619.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. È probabile che le unità termineranno presto, quindi se siete interessati conviene non aspettare un seconda di troppo. Il bundle è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato, ma solo per gli iscritti ad Amazon Prime. Il tutto è venduto e spedito da Amazon. Ovviamente non vi sono sovrapprezzi, oltre al costo della console e del gioco.

Si tratta, precisiamo, di PS5 in versione standard, ovvero con lettore ottico. Include chiaramente anche un controller DualSense e i cavi per l'alimentazione e la connessione HDMI al televisore. God of War Ragnarok è il più recente gioco della saga di Santa Monica Studio.

PS5 in bundle con God of War Ragnarok

