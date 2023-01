Watch Dogs: Legion disponibile su Steam, a un prezzo bassissimo

Ubisoft ha lanciato un altro gioco su Steam: Watch Dogs: Legion, oltretutto con un'offerta iper vantaggiosa,. Il terzo capitolo della serie Watch Dogs viene infatti venduto con l'80% di sconto in tutte le edizioni (l'offerta sarà attiva fino al 2 febbraio 2023). Quindi è possibile portare a casa l'edizione normale per 12€ invece di 59,99€, quella Deluxe per 14€, invece di 69,99€ e quella Gold per 20€, invece di 99,99€. Volendo c'è pure l'edizione Ultimate a 24€ invece di 119,99€.

Pagina di Watch Dogs Legion su Steam

Da notare il gran numero di recensioni negative, dovute quasi tutte allo stesso motivo: la mancanza di obiettivi. Di base molti giocatori non sono contenti che le versioni Steam dei giochi Ubisoft di recente pubblicazione non contengano alcune caratteristiche come questa e lo fanno notare senza troppe timidezze.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Watch Dogs: Legion, tratta dalla pagina Steam:

Organizza una resistenza con quasi tutti i personaggi che incontri, hackerando, infiltrandoti e lottando in una Londra del futuro prossimo alle prese con il proprio declino. La Resistenza ti aspetta.

Recluta e gioca nei panni di chi vuoi in città. Ognuno ha storia, personalità e abilità uniche.

Hackera droni armati, usa gli spiderbot e abbatti i nemici con il mantello a realtà aumentata.

Esplora un vasto mondo urbano, con i monumenti più famosi di Londra e tante divertenti attività secondarie.

Porta online le tue reclute e alleati con gli amici per completare nuove missioni in modalità co-op, che verranno pubblicate gratuitamente dopo il lancio.