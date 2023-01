Spider-Man, a Tobey Maguire piacerebbe interpretare ancora il personaggio

A Tobey Maguire piacerebbe interpretare ancora il personaggio di Spider-Man, qualunque sia l'impegno previsto: un semplice cameo, una sequenza più articolata o qualsiasi altra cosa. L'attore della trilogia originale diretta da Sam Raimi è stato molto chiaro in tal senso.

"Amo questi film e tutte le varie saghe", ha detto Maguire. "Se mi chiamassero e dicessero 'vorresti farti vedere stasera per uscire e divertirci', oppure 'vorresti partecipare a questo film o recitare una scena o fare qualcosa come Spider-Man?', direi subito di sì. Perché mai dovrei rifiutare?"

Come sappiamo, l'attore ha partecipato a Spider-Man: No Way Home (qui la recensione), che si è rivelato uno straordinario successo, ma è chiaro che aspettava da tempo un'occasione simile: lo ha ammesso lui stesso nelle dichiarazioni pubblicate in uno speciale libro dedicato al film.

"All'inizio, quando mi hanno chiamato, mi sono detto 'finalmente!' Ho risposto ed ero subito aperto a questa possibilità, sebbene non senza un po' di nervosismo. Chiaramente mi chiedevo come sarebbe stato quel tipo di esperienza, ma poter lavorare insieme a un gruppo di persone creative, splendide e talentuose? Volevo assolutamente farlo."

Fin dal ritorno di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man, i tantissimi fan del personaggio si sono espressi in maniera entusiastica nei confronti di un eventuale progetto con l'attore per protagonista, sebbene pare che Sony non abbia intenzione di realizzarlo. Alcune voci, tuttavia, suggeriscono che Maguire potrebbe comparire nel prossimo Secret Wars.