PS5 domina il mercato inglese nel primo trimestre del 2023, Xbox Series e Nintendo Switch in calo

PS5 ha dominato il primo trimestre del 2023 nel Regno Unito, in termini di vendite, lì dove Nintendo Switch e le Xbox Series sono apparse in affanno, facendo segnare dei bruschi cali.

In generale, la vendite di console da gioco sono cresciute del 24% sul territorio, ma solo grazie ai numeri fatti da PS5, che da sola ha fatto il 50% delle vendite, stando ai dati di GfK data, con una crescita anno su anno del 180%. Un risultato simile è diventato possibile grazie alla fine dell'emergenza scorte, con i consumatori che finalmente hanno iniziato a trovare la console.

Nintendo Switch ha fatto registrare il calo più vistoso, di ben il 25% anno su anno, ma è risultato la seconda più venduta. C'è da dire che non si tratta di un dato preoccupante, perché la console di Nintendo sta entrando nella fase finale del suo lungo ciclo di vita, quindi il calo è fisiologico.

Discorso differente per Xbox Series X e S, che hanno fatto un brutto -18% anno su anno. Considerando che le due console dovrebbero essere in un anno di forte spinta, fossimo in Microsoft un pochino preoccupati lo saremmo.

I motivi del calo delle Xbox Series sono diversi. Tra questi potrebbe esserci un marketing non molto aggressivo, un 2022 debole in termini di esclusive, Microsoft che ha tenuto un profilo molto basso per via dell'acquisizione di Activision Blizzard e il maggior focus della compagnia sul Game Pass, in particolare quello PC.