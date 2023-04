Sunsoft ha annunciato un nuovo streaming di ritorno per presentare le sue novità

Sunsoft, storica etichetta giapponese ritirata per anni, dall'anno scorso tornata attiva nell'industria dei videogiochi, ha annunciato un secondo live stream per presentare tutte le sue novità.

Il Sunsoft is back! 2 sarà trasmesso il 20 aprile 2023 alle ore 08:00. Per ora non ci sono dettagli su quali annunci saranno fatti. Comunque sia sarà possibile seguirlo direttamente su YouTube, dal canale pubblicato qui di seguito:

Durante il primo Sunsoft is back! furono annunciati diversi titoli interessanti per gli amanti del retrogaming. Il principale fu Ikki Unite, la resurrezione della serie Ikki in salsa Vampire Survivors, ma con gameplay cooperativo, cui hanno fatto seguito Gimmick!, la versione rimasterizzata di un platform di culto per NES, e Ufouria: The Saga, un platform arcade di culto per NES, attualmente disponibile su Nintendo Switch.

Oltre a questi annunci, Sunsoft parlò di un remake completo in sviluppo, senza però svelare quale. Magari torneremo a giocare ad Aero the Acro-Bat, chi può dirlo.