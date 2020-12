PS5 è la console più venduta a novembre nel Regno Unito, COD: Black Ops Cold War primo tra i giochi

PS5 è la console più venduta a novembre nel Regno Unito, mentre COD: Black Ops Cold War è in testa nella classifica software. A rilevare questi dati è stata la compagnia GfK Market, che si occupa di monitorare il mercato dei videogiochi sul territorio.

A novembre sono state vendute complessivamente 900.000 console in UK, segnando l'ottavo miglior mese di sempre in termini di vendite assolute e il secondo in termini di ricavi, battuto solo da dicembre 2013, quando i negozi ricevettero una gran quantità delle appena lanciate PS4 e Xbox One.

Come già detto, la console di maggior successo è stata PS5, che ha relegato Nintendo Switch in seconda posizione per la terza volta in due anni. Nonostante ciò la console di Nintendo ha visto una crescita del 96% rispetto alle quattro settimane precedenti, in particolare durante il Black Friday, quando è cresciuta del 63,1% su base annuale.

Parlando di software, a novembre sono stati venduti 2,38 milioni di giochi (dal 25 ottobre al 21 novembre 2020), dei quali il 35% per Nintendo Switch. Segue PS4. Nintendo è anche il publisher top del mese grazie alle vendite sommate di titoli quali Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Super Mario 3D All-Stars. Segue Ubisoft con Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion. Comunque sia il singolo gioco più venduto è Call of Duty: Black Ops Cold War, che occupa la prima posizione della classifica mensile, pur avendo venduto meno copie fisiche rispetto ad altri capitoli della serie.

Il gioco di PS5 con il lancio migliore è stato Marvel's Spider-Man Miles Morales, che ha battuto la versione PS4 per vendite.

Il lancio delle nuove console ha causato anche una crescita nella vendita di accessori: i clienti ne hanno acquistati 1,25 milioni, con una crescita del 61,4% rispetto al mese precedente e del 48,3% rispetto all'anno precedente. L'accessorio più venduto è stato il DualSense, il controller di PS5, seguito dalle cuffie Pulse 3D per PS4 e PS5 e dal DualShock 4, il controller di PS4. Il controller Xbox, versione Shock Blue, compare in quarta posizione, seguito dal modello Carbon Black in quinta e Robot White in nona. Il Media Remote di PS5 è invece in settima posizione, la stazione di carica del DualSense in ottava e la camera HD di PS5 in undicesima.

Vediamo la top 20 software: