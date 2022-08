PS5 da GameStop in vendita domani, 24 agosto 2022: prezzo e dettagli del bundle

PS5 Digital sarà disponibile per l'acquisto presso il portale web di GameStop domani, mercoledì 24 agosto 2022. La console come da tradizione sarà venduta in bundle con altri prodotti, come giochi e accessori, con la disponibilità che verrà segnalata nel corso di una diretta su Twitter. Di seguito i dettagli su contenuti del bundle, prezzo e come acquistarla.

Il bundle di PS5 Digital (ovvero il modello senza lettore) che sarà disponibile domani da GameStop include una copia digitale di Horizon Forbidden West, un secondo controller Dualsense bianco, le cuffie Pulse 3D Midnight Black di Sony, il telecomando multimediale e la base di ricarica per i controller. Il prezzo sarà di 669,98 euro.

Se siete interessati, sappiate che il bundle sarà in vendita sul sito ufficiale della catena mercoledì 24 agosto a partire dalle 15:00. Verrà comunicato quando la console sarà effettivamente acquistabile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che come al solito le quantità disponibili saranno estremamente limitate, vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.