PS5 ricondizionata ora in vendita su Direct PlayStation con garanzia e certificato, vediamo prezzi e dettagli

Al momento, è in vendita solo il modello di PS5 con disco "Fat" (la versione precedente al lancio della Slim) al prezzo di 449,99 euro , ovvero 100 euro in meno rispetto a quello standard per una console nuova di zecca. Stando a quanto precedentemente annunciato, in futuro dovrebbero arrivare anche ulteriori modelli e accessori ricondizionati.

Come preannunciato lo scorso mese, da oggi Direct PlayStation , il negozio online ufficiale di Sony, propone in vendita anche le PS5 ricondizionate con certificato ufficiale a prezzo ridotto .

Sony assicura la qualità dei prodotti ricondizionati

Sony assicura che i prodotti ricondizionati sono stati "accuratamente ripuliti, testati e pronti per una nuova casa" con annessa garanzia standard limitata a un anno e un certificato ufficiale. Gli acquirenti riceveranno a casa un "prodotto come nuovo, con pezzi di ricambio originali PlayStation)" e tutti gli accessori, i cavi e i manuali necessari in un'apposita confezione.

La confezione di PS5 ricondizionata

Se siete interessati potrete acquistare una PS5 ricondizionata su Direct PlayStation a questo indirizzo. Detto questo, vale la pena menzionare il fatto che nei negozi è possibile trovare delle console nuove di zecca a prezzi discretamente poco più alti.

Ad esempio, su Amazon.it al momento PS5 Slim Standard è disponibile a 484,50 euro venduta e spedita da venditori terzi e a 499,99 euro venduta e spedita da Amazon.it, ovvero solo 50 euro in più rispetto a quelle ricondizionate proposte da Sony. Se non vi pesa l'assenza del lettore, PS5 Slim Digital con un secondo controller DualSense viene addirittura proposta a 459 euro. Insomma, sicuramente il prezzo dei prodotti ricondizionati proposti da Sony è più basso di quello ufficiale per una console nuova, ma a conti fatti non è poi così conveniente.