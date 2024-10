Il Giappone è l'ultimo baluardo dei giochi fisici? Un noto analista spiega che non è proprio così

L'opinione comune, nel resto del mondo, è che il Giappone sia ancora una nazione profondamente legata ai videogiochi in formato fisico e che lì il mercato digitale sia ben inferiore rispetto al resto del mondo. In realtà, spiega Ahmad, i giochi in digitale hanno una quota di mercato più ampia di quanto molti vogliano ammettere .

Daniel Ahmad , Director of Research & Insights presso Niko Partners, ha partecipato a una sessione AMA (Ask My Anything, ovvero Chiedimi qualsiasi cosa) su InstallBase e ha parlato del mercato orientale videoludico.

Le parole di Ahmad sul Giappone

Precisamente Ahmad ha detto: "Credo che il digitale sia sottovalutato in Giappone e che sui forum di appassionati di videogiochi come questo si vedano percentuali più alte di quelle generalmente accettate come vere. In secondo luogo, abbiamo assistito a un aumento significativo dei giochi free to play su console dall'inizio della generazione PS5, e i giocatori restano fedeli ai titoli per più tempo".

PS5 Pro è solo digitale, nella scatola

"Il pensiero convenzionale è sempre stato che il rapporto digitale sia significativamente più basso in Giappone che in Occidente. Sebbene il rapporto digitale sia effettivamente più basso in Giappone in media, siamo a un punto in cui molti giochi hanno un rapporto superiore al 50%. Certo, questo non aumenta necessariamente la quantità totale di giochi venduti. Ma il punto generale è che il digitale è in crescita in Giappone".

