Gli ultimi contenuti di Genshin Impact non sono completamente doppiati in inglese: il team spiega

L'aggiornamento alla versione 5.1 di Genshin Impact non è completamente doppiato in inglese a causa di "accordi di registrazione". Le note della patch che hanno rivelato il doppiaggio in inglese incompleto non menzionano quali siano questi esatti "accordi di registrazione", ma i fan ipotizzano che la causa sia lo sciopero della SAG-AFTRA da parte degli attori di videogiochi, in risposta all'uso sempre più frequente di strumenti IA.

Ci saranno problemi anche con i prossimi aggiornamenti di Genshin Impact?

Ricordiamo anche che gli eventi a tempo limitato di ogni aggiornamento vengono pubblicati nel corso di sei settimane, quindi è anche possibile che l'evento principale della versione 5.1 non sia completamente doppiato, visto che è credibile che gli scioperi di SAG-AFTRA non termineranno in tempo.

Anche negli altri giochi dello sviluppatore miHoYo sono stati apportati dei cambiamenti ai doppiatori inglesi. Adam Michael Gold è stato sostituito come Argenti e Mr. Tail in Honkai: Star Rail, così come Courtney Lin, che interpretava Huohuo. Lin ha anche doppiato Lucy in Zenless Zone Zero, dove è stata sostituita in modo analogo, insieme all'attore che interpretava Soukaku (di cui non era noto il nome, tra l'altro). Tutti questi cambiamenti sono stati comunicati attraverso le note di patch dei giochi.

Né miHoYo né gli attori sostituiti hanno rivelato i motivi per cui non sono più in grado di dare voce ai personaggi. Inoltre la presentazione dell'aggiornamento è stata condotta dai responsabili della localizzazione, invece che dai doppiatori.

Vi lasciamo infine a tutte le novità della versione 5.1.