PS5, Shawn Layden ha spiegato il motivo dell'abbandono prima del lancio della console

Shawn Layden ha spiegato come mai ha lasciato Sony PlayStation e i Sony Worldwide Studios, di cui era presidente, poco prima del lancio di PS5 sul mercato. Se ricordate, l'addio arrivò nel 2019 tramite un singolo Tweet, fatto che portò a moltissime speculazioni su quanto potesse essere avvenuto dietro le quinte. Layden era nella compagnia dagli anni '80, possibile lasciarlo andare così.

Layden ha raccontato l'accaduto in un'intervista concessa a Jason Schreier di Bloomberg, in cui ha confidato di aver lasciato perché ormai bruciato. Secondo lui l'industria dei videogiochi è un'attività per giovani e all'epoca vide che era arrivato il momento giusto per appendere le scarpe al chiodo e lasciare spazio a qualcun altro. Dopo aver lanciato esclusive PS4 quali Horizon Zero Dawn e God of War, ha visto che era il momento giusto per andarsene al top, lasciando alle nuove generazioni il compito di lanciare PS5 sul mercato.

Schreier ha provato a punzecchiarlo, tirando in ballo i presunti dissapori tra lui e Jim Ryan, l'attuale presidente di Sony PlayStation. Layden però non si è scomposto e ha risposto con grande aplomb: "Credo di aver colto l'attimo al momento giusto per farlo e non potrei esserne più contento."

Layden è rimpianto da moltissimi fan di PlayStation, che hanno visto durante la sua gestione una crescita netta del marchio, nonché l'uscita di alcune delle esclusive più amate.