PS5 Slim 30th Anniversary Edition sarà di nuovo disponibile domani negli USA

Sony ha annunciato che PS5 Slim 30th Anniversary Edition sarà di nuovo disponibile per l'acquisto nella giornata di domani, 29 ottobre, a partire dalle 17.00, esclusivamente attraverso il sito PlayStation Direct.

Si tratta tuttavia di un'iniziativa limitata agli Stati Uniti e alla Digital Edition della console, che gli utenti americani potranno comprare al prezzo di 499,99 dollari, quantomeno se riusciranno a mettersi in fila al momento giusto e completare l'operazione prima che le scorte si esauriscano.

Chiaramente esiste la possibilità di un restock anche in Europa, ma per il momento non c'è nulla di certo, a parte la velocità con cui le unità disponibili lo scorso settembre sono terminate in tutti i paesi, Italia inclusa.