PS5, Sony obbliga l'azienda delle Cover personalizzate PlayStation 5 a cambiare nome

Sony ha obbligato PlateStation5.com, ovvero l'azienda che per prima ha creato e messo in commercio delle Cover personalizzate per PS5, a cambiare il nome in CustomizeMyPlates.com. Inoltre sul nuovo sito non sono presenti immagini e riferimenti a PlayStation 5.

L'azienda, con sede in UK, adesso si fa chiamare Custom Plates LTD e ribadisce il fatto di creare accessori non ufficiali terze parti e di non essere in alcun modo affiliata con Sony. La sua idea di cominciare a vendere placche colorate per personalizzare PS5 ancora prima della sua commercializzazione è comunque geniale, soprattutto considerando che non tutti sono convinti dal bianco utilizzato da Sony come colore principale per la sua quinta generazione di console.

Customize My Plates, questo l'indirizzo per raggiungere il nuovo sito, propone delle cover colorate con le quali sostituire facilmente quella standard, così da dare un tocco personale (o tamarro, basta vedere quella mimetica) a PS5. O, nel caso, realizzare il sogno di molti, ovvero quello di avere una console completamente nera.

Personalizzerete PS5 o la lascerete immacolata?