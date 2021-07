Psychonauts 2, risoluzione e frame rate del platform di Double Fine: Xbox Series X|S le migliori

A poco più di un mese dall'uscita ufficiale, fissata per il 25 agosto, siamo venuti a conoscenza delle caratteristiche tecniche di Psychonauts 2. Il gioco di Double Fine, infatti, nonostante lo studio sia stato assorbito da Microsoft, uscirà praticamente su tutte le piattaforme e per questo motivo potrebbe essere interessante scoprire su quali si comporta meglio sotto il profilo della risoluzione e del frame rate. Tralasciando il PC, le versioni Xbox Series X|S sono ovviamente le migliori, anche perché le uniche next-gen disponibili.

Su PS5, infatti, il gioco andrà solo attraverso la retrocompatibilità. Questo non gli impedirà di raddoppiare il frame-rate, ma i 4K e i 120FPS saranno prerogativa delle console di Microsoft. È vero che un gioco come Psychonauts 2 non fonda tutto il suo fascino sul comparto tecnico, ma, leggendo la nostra prova di Psychonauts 2, emerge come questo gioco possa davvero ambire ad essere uno dei più interessanti di questo 2021.

Partendo dalla vecchia generazione di console, Psychonauts 2 girerà il 1920x1080 e 30FPS sia su Xbox One, sia su PS4. La risoluzione di base si alza su PS4 Pro (2560x1440) e Xbox One X (4K), ma in frame rate resta ancorato sui 30FPS.

La versione PlayStation 5 sarà identica a quella PS4 Pro con il frame rate raddoppiato.

Le versioni Xbox Series X|S sono, invece, le più interessanti. Entrambe, infatti, consentono di scegliere tra i 60 e i 120FPS, supportano l'HDR e il VRR. Su Series S Psychonauts 2 gira a 2880x1620@60 e 1080@120. Su Xbox Series X il gioco gira in 4K@60FPS o 1440p@120.