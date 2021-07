Genshin Impact: il trailer di Kamisato Ayaka, il nuovo personaggio

MiHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact incentrato su Kamisato Ayaka, il nuovo personaggio che sarà aggiunto al popolare gioco di ruolo per mobile, PC e PlayStation. Ayaka è una maestra della Kamisato Art Tachi Jutsu, ma, nonostante questo, continua ad allenarsi duramente.

Il trailer, come da tradizione, è creato ad arte per sottolineare ed esaltare le capacità del personaggio, unendo scene filmate in stile anime di grande effetto con fasi di gameplay nelle quali viene mostrato il personaggio in azione e un accenno a quelle che saranno le sua capacità sul campo di battaglia.

Kamisato Ayaka è una spadaccina molto veloce ed elegante, in grado di scatenare della magie, questa volta di ghiaccio. Soumetsu, per esempio, congela tutto quello che ha di fronte alla guerriera e lo intrappola per qualche secondo.

Lo scopo di Ayaka sembra essere quello di sfidare Traveler con la spada, per questo motivo di sta allenando duramente, molto più di quanto abbia mai fatto. Vi avevamo già parlato di del nuovo personaggio Kamisato Ayaka in un altro trailer. Cosa ve ne pare?