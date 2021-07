Genshin Impact: il nuovo personaggio Kamisato Ayaka si mostra in un trailer

Genshin Impact torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sul nuovo personaggio Kamisato Ayaka, che fa parte delle novità in arrivo con la versione 2.0 del gioco MiHoYo, atteso già per la prossima settimana.

Abbiamo visto qualche giorno fa tutti i dettagli sulla versione 2.0 di Genshin Impact, in arrivo il 21 luglio 2021 e che porterà con sé tante novità come la nuova regione di Inazuma, la funzione cross-save tra le varie piattaforme e tre nuovi personaggi giocabili tra i quali proprio Kamisato Ayaka, protagonista di questo nuovo trailer.

Kamisato fa parte della Yashiro Commission, ovvero l'ente che si occupa degli affari culturali di Inazuma: in quanto parte degli Shirasagi Himegimi, è addestrata a portare avanti diverse tradizioni culturali e artistiche come la calligrafia, la cerimonia del te e anche l'arte della spada.

Tuttavia, si tratta anche di una giovane ragazza che, quanto torna a casa, torna ad essere la semplice Ayaka, che porta con sé un misterioso desiderio celato nel cuore, che spera di poter realizzare in compagnia del Viaggiatore.

Kamisato Ayaka si caratterizza dunque per la propria forza in combattimento, l'abilità sopraffina con la katana ma anche la sua estrema eleganza. Si tratta di un personaggio a cinque stelle che verrà aggiunto dal 21 luglio a Genshin Impact insieme a Yoimiya, altro personaggio cinque stelle, un'arciera Pyro, esperta di fuochi artificiali, conosciuta anche come la Regina del Festival Estivo; Sayu, ninja da 4 stelle armata di Anemo Vision e di uno spadone a due mani.

Tutto questo oltre all'introduzione dell'area di Inazuma, un vasto territorio dominato da Electro Archon, che ha una fauna completamente diversa dalle altre, oltre a una cultura autonoma.