PUBG Mobile: annunciato un grande evento a tema Baby Shark

Come collegare il battle royale PUBG Mobile con una canzone amatissima dai bambini di tutto il mondo come Baby Shark? Difficile dirlo, ma in un'epoca di giochi servizi ogni iniziativa appare valida per conquistare nuovi utenti ed è facile che vengano celebrati anche matrimoni impossibili come questo.

L'evento, chiamato Dance with Baby Shark, frutterà a tutti i giocatori un emote a tema e la possibilità di ottenere dell'abbigliamento ispirato alla canzone.

PUBG Mobile incontra Baby Shark

Per partecipare, andate al centro eventi del gioco e prendete l'emote. Quindi, catturate uno screenshot o una clip di voti che usate l'emote di Baby Shark sul campo di battaglia. Postate il tutto sui social media: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. Il post deve essere pubblico e contenere gli hashtag #PUBGM, #contest e #BabySharkEmote. Fato questo, sarete parte dell'evento!

I vincitori saranno un massimo di cinque e riceveranno gli abiti di Baby Shark. Per prevalere bisognerà dimostrare creatività con clip e immagini. È possibile partecipare con più messaggi social, ma soltanto una, nel caso, riceverà il premio. Non è possibile usare account social multipli. Nel caso lo si faccia, si verrà squalificati.